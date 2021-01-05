Alibaba’nın kurucusu 2 aydır kayıp

Bu süreçte Jack Ma’nın sahibi olduğu Ant Group’un halka arzı iptal edildi, Alibaba’ya ise rekabet soruşturması açıldı. Çin’in en zengin 4. insanı Jack Ma’nın serveti, ortadan kaybolduğundan bu yana 12 milyar dolar eridi.

50.6 milyar dolarlık servete sahip olan Jack Ma 24 Ekim’de Şanghay’da yaptığı konuşmada ülkesindeki regülasyonların inovasyonların önünü kestiğini belirtip reform çağrısında bulunmuştu.

Bu konuşmadan yaklaşık 1 hafta sonra Jack Ma’nın sahibi olduğu Ant Group’un Şanghay Borsası’ndaki 37 milyar dolarlık halka arzı gerekli izinlerin alınmasına rağmen yetkililer tarafından durduruldu. The Wall Street Journal halka arzın bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in emriyle iptal edildiğini iddia etti.

Kasım ayında Jack Ma, 1.5 milyon dolar ödüllü TV girişimci yarışma programı Africa’s Business Heroes’un jürisinden ayrıldı. Ancak Jack Ma’nın yarışmacılarla tanışmak için sabırsızlandığını belirten bir tweet atmış olması kafaları karıştırdı.

Aralık ayında ise Çin’de Alibaba’ya rekabet soruşturması açıldı ve otoriteler tarafından Ant Group’un faaliyetlerini yeniden yapılandırılması emredildi. Bu süreçte sahibi olduğu hisselerdeki düşüş sebebiyle Jack Ma’nın servetinde 12 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.