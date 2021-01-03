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HaberlerEkonomi Haberleri ‘Alkollü içkilerde ÖTV artışı olmasın’
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03.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Alkollü içkilerde ÖTV artışı olmasın’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV artışının kaçak içki üretimini de artırdığını belirterek, “Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı” ifadesini kullandı

‘Alkollü içkilerde ÖTV artışı olmasın’

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen turizm, eğlence, yeme-içme, otel, lokanta, bakkal, büfe, kuruyemişçi gibi birçok işletme sahibi ve esnafın alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV’nin artırılması ve satışların düşmesi sebebiyle bir kez daha gelir kaybına uğradıklarını bildirdi. ÖTV artışı ile sahte içki üretimi arasındaki ilişkiye de değinen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

“Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı. 40 binden fazla TAPDK lisansı olan noktada işletmelerin pandemi koşullarındaki gelir kaybı da hesaba katılarak ÖTV artırılmamalı. Sektörlerin canlanması, salgın etkilerinin azalması için binlerce işletmenin cirolarını eski seviyeye getirmesi gerekiyor. ÖTV artışının kaçağa yönelimin artmasında büyük payı olduğu unutulmamalı.”

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