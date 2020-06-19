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    HaberlerEkonomi Haberleri Alman devi BMW binlerce kişiyi işten çıkaracak
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    19.06.2020 - 13:21 | | İHA

    Alman devi BMW binlerce kişiyi işten çıkaracak

    Alman otomobil markası BMW, 6 bin çalışanını işten çıkaracak.

    Alman devi BMW binlerce kişiyi işten çıkaracak

    Alman otomobil şirketi BMW, 6 bin çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.

    Sektörde yaşanan gelişmeler ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında işçi sayısını azaltmaya gidecek olan BMW, korona salgını nedeniyle 34 bin çalışanını kısa dönem çalışma sistemi yöntemiyle çalıştırıyor. Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırdığı işçilerin de sözleşmelerini uzatmayacağını bildiren firma, 1963 doğumlu çalışanlara kısmi emeklilik teklif edileceğini açıkladı.

    BMW'nin dünya çapında 126 bin çalışanı bulunuyor. BMW, 2008 mali krizinden bu yana ilk kez işçi sayısını azaltmaya gidecek.

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