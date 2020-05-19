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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da iş dünyası ekonomide kademeli toparlanma bekliyor
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    19.05.2020 - 16:14 | | AA

    Almanya'da iş dünyası ekonomide kademeli toparlanma bekliyor

    Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden hemen sonra güçlü bir ekonomik toparlanma beklemediklerini belirterek, “Bu yıl tarihi bir ekonomik gerilemeye tanık olacağız” dedi.

    Almanya'da iş dünyası ekonomide kademeli toparlanma bekliyor

    DIHK tarafından 10 bin sanayi şirketinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları, Schweitzer tarafından Berlin'de açıklandı.

    Schweitzer, Kovid-19 kriziyle Alman şirketlerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük zorlukla karşı karşıya kaldığını belirterek, birçok sanayi şirketinin büyük likidite sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldığını kaydetti.

    Almanya’da her dört istihdamdan birinin doğrudan ihracata bağlı olduğunu anlatan Schweitzer, "Dünyada çevremize bakarsak, şimdi küresel bir ekonomik krizin tüm işaretlerini hissediyoruz. Dünyada pazar payları şu anda yeniden dağıtılıyor.” ifadesini kullandı.

    Schweitzer, Kovid-19 krizinden hemen sonra güçlü bir ekonomik toparlama beklemediklerini belirterek, “Bu yıl tarihi bir ekonomik gerilemeye tanık olacağız” dedi. DIHK’ın araştırmasına katılan Alman sanayi şirketlerinin yüzde 75’i ürünlerine talebin azaldığını ve yüzde 80'i Kovid-19 salgını nedeniyle satışlarda önemli bir düşüş beklediğini kaydetti.

    Yaklaşık yüzde 50 sanayi şirketlerin yatırımlarını askıya aldığının kaydedildiği ankette, yine şirketlerin Kovid-19 pandemisi nedeniyle bütçelerini azaltmayı planladığı ortaya çıktı. DIHK’ın anketine göre, Kovid-19 salgınının yol açtığı aksaklıklar nedeniyle, Alman sanayi şirketlerinin neredeyse beşte biri tedarik zincirlerini yeniden düzenlemeye çalışıyor.

    Öte yandan, DIHK, Alman ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesini beklerken, gelecek yıl da yüzde 5 büyümesini öngörüyor. Almanya ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti.

    Alman hükümeti bu yıl ekonominin yüzde 6,3 daralmasını bekliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.

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