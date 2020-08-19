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    19.08.2020 - 14:04 | | AA

    Almanya'da konaklama sektöründe cirolar arttı

    Almanya'da konaklama ve yemek hizmeti veren şirketlerin ciroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin gevşetilmesiyle haziranda bir önceki aya göre yüzde 63,5 arttı.

    Almanya'da konaklama sektöründe cirolar arttı

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), otel ve restoran gibi konaklama ve gıda hizmeti sağlayan şirketlerin gelirlerine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

    Buna göre, söz konusu sektörde hizmet veren şirketlerin ciroları Kovid-19 sağlık krizinde önlemlerin gevşetilmesiyle haziranda mayısa göre yüzde 63,5 arttı. Haziran 2019'a göre ise cirolarda yüzde 42,2 düşüş görüldü.

    Cirolardaki yükselişe gerekçe olarak "Kovid-19'un yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaların mayıs ayından itibaren gevşetilmesi" gösterildi.

    Otel ve restoranların uzun süre normale dönmesi beklenmiyor

    Bu arada, Alman Oteller ve Restoranlar Birliği (Dehoga), sektörün uzun bir süre normale dönmesini beklemiyor.

    Dehoga, Kovid-19 sağlık krizinde sosyal mesafe ve diğer önlemler nedeniyle sektördeki şirketlerin satışlarında büyük kayıplar yaşandığını belirtti.

    Almanya'da kongre, ticaret fuarları ve diğer etkinliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi veya iptal edilmesi, otel ve restoran gibi konaklama ve gıda hizmeti sağlayan şirketleri olumsuz etkiliyor.

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