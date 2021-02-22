MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Alternatif Bank’tan geciken İGDAŞ faturasına 10 taksit
ABONE OL
22.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Alternatif Bank’tan geciken İGDAŞ faturasına 10 taksit

Alternatif Bank Bonus Card, pandemi nedeniyle ödemesi geciken İGDAŞ doğalgaz faturaları için 10 taksit imkânı sunuyor.

Alternatif Bank’tan geciken İGDAŞ faturasına 10 taksit

Alternatif Bank’tan yapılan açıklamaya göre, kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait en az iki gecikmiş faturaya sahip, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce bir ödenmemiş faturası olan aboneler faydalanabiliyor. Açıklamaya göre, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek kampanyada aboneler, İGDAŞ web sitesi ve vezneleri üzerinden gerçekleştirilecek fatura ödeme işlemlerini Alternatif Bank Bireysel Bonus kartları ile yapabilecek.

Beyoğlu’nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandıİstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Cam tavanları yerle bir ediyoruz’

‘Cam tavanları yerle bir ediyoruz’

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Bir geri dönüşüm deposu daha yandı!

Bir geri dönüşüm deposu daha yandı!

Sıradaki Haber