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    04.09.2020 - 15:29 |

    Altın fiyatları anlık takip ekranı | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Haftanın son işlem gününde merakla araştırılan güncel altın fiyatları için sabırsızlık yaşanıyor. Peki bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç lira? İşte altının alış ve satış fiyatı 4 Eylül...

    Altın fiyatları anlık takip ekranı | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları

    Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik.

    GRAM ALTIN FİYATI

    462,56 TL'ye alınırken, 465,17 TL'ye satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın 751,60 TL'ye alınırken, 761,30 TL'ye satılıyor.

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altının ise alış fiyatı 1.498,50TL iken, satış fiyatı 1.525,40 TL.

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.997,00 TL iken, satış fiyatı 3.031,40 TL...

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    Makesi olmadığı için otobüse alınmadı, sileceklere tutundu!Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca, kendini yol kenarına attı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
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