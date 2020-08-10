10.08.2020 - 07:01 |
Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram altın alış - satış fiyatı ne kadar? (10 Ağustos)
Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar başladı. Yeni haftanın yeni altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın fiyatlarını haberimizde derledik. Bugün gram altın 485,60 TL'den alınırken, 493,52 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 10 Ağustos...
Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları büyük merak konusu. Altın alıcısı ve satıcısı için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:485,60 TRY Satış Fiyatı:493,52 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:789,10 TRY Satış Fiyatı:839,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.573,40 TRY Satış Fiyatı:1.678,00 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.146,70 TRY Satış Fiyatı:3.316,50 TRY