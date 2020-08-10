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    Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram altın alış - satış fiyatı ne kadar? (10 Ağustos)
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    10.08.2020 - 07:01 |

    Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram altın alış - satış fiyatı ne kadar? (10 Ağustos)

    Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar başladı. Yeni haftanın yeni altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın fiyatlarını haberimizde derledik. Bugün gram altın 485,60 TL'den alınırken, 493,52 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 10 Ağustos...

    Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram altın alış - satış fiyatı ne kadar? (10 Ağustos)

    Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları büyük merak konusu. Altın alıcısı ve satıcısı için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:485,60 TRY Satış Fiyatı:493,52 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:789,10 TRY Satış Fiyatı:839,00 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.573,40 TRY Satış Fiyatı:1.678,00 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.146,70 TRY Satış Fiyatı:3.316,50 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.
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