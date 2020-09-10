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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın fiyatı artıyor
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    10.09.2020 - 09:51 |

    Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın fiyatı artıyor

    Altın fiyatlarıyla yakından ilgilenen vatandaşlar, altının alış ve satış fiyatını bilmek istiyor. Bugün gram altın fiytaı tekrar yükselişe geçti. Peki ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 10 Eylül...

    Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın fiyatı artıyor

    Son zamanlarda büyük merak konusu olan ve gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak Nisan ayında rekor seviyelere çıkan ardından bir daha fazla düşüş yaşamayan altın fiyatları Eylül ayının ilk haftasını nasıl geçirdi, şu an durum nasıl? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler altının satış fiyatını araştırırken, var olan altınını karlı bir şekilde Türk Lirasına çevirmek isteyenler, altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 10 Eylül altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI GÜNCEL DURUM

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:466,69 TRY Satış Fiyatı:468,66 TRY

     ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:758,30 TRY Satış Fiyatı:767,10 TRY

     YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.511,80 TRY Satış Fiyatı:1.532,20 TRY

     TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.023,60 TRY Satış Fiyatı:3.052,70 TRY

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    Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attıAnkara’nın Keçiören ilçesinde kendisi hakkındaki şikayetini geri çekmeyen sevgilisini darp eden şahıs, evde bulunan 6 yaşındaki köpeği 5. kattan aşağı attı.
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