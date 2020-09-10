Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın fiyatı artıyor

Son zamanlarda büyük merak konusu olan ve gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak Nisan ayında rekor seviyelere çıkan ardından bir daha fazla düşüş yaşamayan altın fiyatları Eylül ayının ilk haftasını nasıl geçirdi, şu an durum nasıl? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler altının satış fiyatını araştırırken, var olan altınını karlı bir şekilde Türk Lirasına çevirmek isteyenler, altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 10 Eylül altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL DURUM

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:466,69 TRY Satış Fiyatı:468,66 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:758,30 TRY Satış Fiyatı:767,10 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.511,80 TRY Satış Fiyatı:1.532,20 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.023,60 TRY Satış Fiyatı:3.052,70 TRY