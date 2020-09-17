17.09.2020 - 09:19 |
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram - çeyrek altın fiyatları 17 Eylül 2020 Canlı - güncel liste...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları son zamanlarda yükselişe geçerken, bugün ne durumda merak konusu oldu. 17 Eylül 2020 Altın fiyatlarının alış ve satış durumunu haberimize ekledik. Yatırım veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler altının satış fiyatını öğrenmek isterken, elinde olan altını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 17 Eylül 2020 Altın fiyatlarında canlı - güncel liste...
Haftanın dördüncü gününde altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları belli oldu. Son dakika altın fiyatları arasında gram, çeyrek altın bata olmak üzere yarım ve tam altın fiyatlarının alış ve satış durumuna da yer verdik. İşte 17 Eylül 2020 Perşembe gününe ait altın fiyatları listesi...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:468,13 TRY Satış Fiyatı:470,30 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:760,60 TRY Satış Fiyatı:769,70 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.516,30 TRY Satış Fiyatı:1.537,50 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.032,50 TRY Satış Fiyatı:3.063,00 TRY