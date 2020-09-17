BİST1.1070.00EURO8.83-0.36USD7.510.08ALTIN468.91-0.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram - çeyrek altın fiyatları 17 Eylül 2020 Canlı - güncel liste...
    ABONE OL
    17.09.2020 - 09:19 |

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram - çeyrek altın fiyatları 17 Eylül 2020 Canlı - güncel liste...

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları son zamanlarda yükselişe geçerken, bugün ne durumda merak konusu oldu. 17 Eylül 2020 Altın fiyatlarının alış ve satış durumunu haberimize ekledik. Yatırım veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler altının satış fiyatını öğrenmek isterken, elinde olan altını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 17 Eylül 2020 Altın fiyatlarında canlı - güncel liste...

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram - çeyrek altın fiyatları 17 Eylül 2020 Canlı - güncel liste...

    Haftanın dördüncü gününde altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları belli oldu. Son dakika altın fiyatları arasında gram, çeyrek altın bata olmak üzere yarım ve tam altın fiyatlarının alış ve satış durumuna da yer verdik. İşte 17 Eylül 2020 Perşembe gününe ait altın fiyatları listesi... 

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:468,13 TRY Satış Fiyatı:470,30 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:760,60 TRY Satış Fiyatı:769,70 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.516,30 TRY Satış Fiyatı:1.537,50 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.032,50 TRY Satış Fiyatı:3.063,00 TRY

    GÜNCEL ALTIN İFYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Babasını hastaneye getiren gencin başına silah doğrulttuAdana’da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu. Ardından kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da 'pes' dedirten olay... 80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuş!

    Bursa'da 'pes' dedirten olay... 80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    1 kadın 1 erkek! Elindeki dövme ele verdi

    1 kadın 1 erkek! Elindeki dövme ele verdi

    Sıradaki Haber