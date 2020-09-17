Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram - çeyrek altın fiyatları 17 Eylül 2020 Canlı - güncel liste...

Haftanın dördüncü gününde altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları belli oldu. Son dakika altın fiyatları arasında gram, çeyrek altın bata olmak üzere yarım ve tam altın fiyatlarının alış ve satış durumuna da yer verdik. İşte 17 Eylül 2020 Perşembe gününe ait altın fiyatları listesi...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:468,13 TRY Satış Fiyatı:470,30 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:760,60 TRY Satış Fiyatı:769,70 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.516,30 TRY Satış Fiyatı:1.537,50 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.032,50 TRY Satış Fiyatı:3.063,00 TRY