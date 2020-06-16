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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek altın bugün ne kadar?
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    16.06.2020 - 13:03 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek altın bugün ne kadar?

    Altın fiyatları için meraklı arayış devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? 16 Haziran 2020 altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte altın fiyatları...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek altın bugün ne kadar?

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ile ilgili meraklı araış sabahın ilk ışıklarında başladı. Nisan ve Mayıs aylarında bir düşen, bir yükselen altın fiyatları Haziran ayında ne durumda? Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Alış Fiyatı:379,78 TL Satış Fiyatı:380,99 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Alış Fiyatı:617,10 TL Satış Fiyatı:623,70 TL

    YARIM ALTIN

    Alış Fiyatı:1.234,30 TL Satış Fiyatı:1.245,90 TL

    TAM ALTIN

    Alış Fiyatı:2.457,20 TL Satış Fiyatı:2.484,10 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

      Bakan Varank açıkladı! "Bugünden itibaren hayvan deneyleri başlıyor"Gelen bir son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda yürütülen yeni tip corona virüsün (Kovid-19) enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı ilaç geliştirme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, söz konusu ilaç projesi kapsamında bugün itibarıyla hayvan deneyleri aşamasına geçildiğini açıkladı.
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