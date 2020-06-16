Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek altın bugün ne kadar?

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ile ilgili meraklı araış sabahın ilk ışıklarında başladı. Nisan ve Mayıs aylarında bir düşen, bir yükselen altın fiyatları Haziran ayında ne durumda? Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı:379,78 TL Satış Fiyatı:380,99 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı:617,10 TL Satış Fiyatı:623,70 TL

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı:1.234,30 TL Satış Fiyatı:1.245,90 TL

TAM ALTIN

Alış Fiyatı:2.457,20 TL Satış Fiyatı:2.484,10 TL

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