Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün kaç lira?

Son zamanlarda yükselen altın fiyatları günden güne düşmeye başladı. Altının yatırımcısı bu duruma üzülürken, altının yeni alıcısı ise seviniyor. Hediyelik ve ya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar altının satış fiyatını öğrenmek isterken, eline olan altını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 13 Kasım Cuma günü haftanın son işlem gününde altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:462,34 TRY Satış Fiyatı:465,19 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:751,30 TRY Satış Fiyatı:761,50 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.502,60 TRY Satış Fiyatı:1.523,50 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.005,20 TRY Satış Fiyatı:3.035,40 TRY

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