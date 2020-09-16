Altın fiyatları canlı liste: Gram - çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek isteyen vatandaşlar için son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altının alış fiyatı 471,70 TL. Satış fiyatı ise 473,60 TL.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altının alış fiyatı 766,20 TL. Satış fiyatı ise 774,70 TL.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altının alış fiyatı 1.527,10 TL. Satış fiyatı ise 1.548,00 TL.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altının alış fiyatı 3.055,00 TL. Satış fiyatı ise 3.083,60 TL.

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