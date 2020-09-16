16.09.2020 - 14:25 |
Altın fiyatları canlı liste: Gram - çeyrek altın fiyatı kaç lira?
Altın fiyatları ile ilgili büyük merak devam ediyor. Son zamanlarda yükselen altın fiyatları bugün ne kadar? Altının alış ve satış fiyatı hakkında araştırmaya geçen vatandaşlar, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilir.
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek isteyen vatandaşlar için son dakika altın fiyatları şu şekilde;
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altının alış fiyatı 471,70 TL. Satış fiyatı ise 473,60 TL.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altının alış fiyatı 766,20 TL. Satış fiyatı ise 774,70 TL.
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altının alış fiyatı 1.527,10 TL. Satış fiyatı ise 1.548,00 TL.
TAM ALTIN FİYATI
Tam altının alış fiyatı 3.055,00 TL. Satış fiyatı ise 3.083,60 TL.