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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları tekrar yükselişte! Gram ve çeyrek altın kaç lira?
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    17.08.2020 - 13:53 |

    Altın fiyatları tekrar yükselişte! Gram ve çeyrek altın kaç lira?

    Ağustos ayınının ilk haftası rekor kıran ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftanın ilk saatlerinde bir öndeki kapanışa göre artışta... İşte ons, gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum..

    Altın fiyatları tekrar yükselişte! Gram ve çeyrek altın kaç lira?

    Altın fiyatları son günlerin en çok araştırılan konusu olmuş durumda... Peş peşe gelen rekorlar ardından ani düşüşler gözleri bir kez daha altın fiyatlarına dikti. Yeni hafta ile birlikte düşüş mü yoksa yükselişmi yaşanacağı merak ediliyor. İşte 17 Ağustos altın fiyatlarında son durum...

    17 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    ONS ALTIN NE KADAR?

    Alış (USD): 1.948,99 Satış (USD): 1.949,18

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 456,11 TL Satış Fiyatı: 463,25 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 744,30 TL Satış Fiyatı: 759,20 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 1.489,60 TL Satış Fiyatı:1.519,20 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 2.978,00 TL Satış Fiyatı: 3.008,00 TL

    Otomobilden indirdikleri şahsı dakikalarca dövdülerNevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı araç içerisinde bulunan 1 kişi, 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü.
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