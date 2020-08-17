Altın fiyatları tekrar yükselişte! Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları son günlerin en çok araştırılan konusu olmuş durumda... Peş peşe gelen rekorlar ardından ani düşüşler gözleri bir kez daha altın fiyatlarına dikti. Yeni hafta ile birlikte düşüş mü yoksa yükselişmi yaşanacağı merak ediliyor. İşte 17 Ağustos altın fiyatlarında son durum...

17 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış (USD): 1.948,99 Satış (USD): 1.949,18

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 456,11 TL Satış Fiyatı: 463,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 744,30 TL Satış Fiyatı: 759,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.489,60 TL Satış Fiyatı:1.519,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 2.978,00 TL Satış Fiyatı: 3.008,00 TL