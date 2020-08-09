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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos altın fiyatları güncel takip ekranı için TIKLA!
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    09.08.2020 - 11:30 |

    Gram altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos altın fiyatları güncel takip ekranı için TIKLA!

    Altın fiyatlarında hafta içi bir yükseliş yaşandı. Gram altında yaşanan yükseliş sonrasında ise bir düşüş hareketliliği yaşandı. 9 Ağustos saat 10.53' te gram altının satış fiyatı 477, 15 TL oldu. Güncel piyasalardaki son dakika altın gelişmeleri ise takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son dakika fiyatları haberde yer alıyor...

    Gram altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos altın fiyatları güncel takip ekranı için TIKLA!

    Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi piyasada yaşanan artış sonrasında altın fiyatları ile ilgili gelişmeler gündeme geldi. Yükseliş ivmesinden sonra altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte 9 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika detayları...

    9 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Alış Fiyatı:477,15 TL

    Satış Fiyatı:476,90 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Alış Fiyatı: 787,36 TL

    Satış Fiyatı: 805,73 TL

    YARIM ALTIN

    Alış Fiyatı: 1.569,79 TL

    Satış Fiyatı: 1.611,46 TL

    TAM ALTIN

    Alış Fiyatı: 3.247,84 TL

    Satış Fiyatı: 3.331,34 TL

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    İstanbul'da alev alan yolcu otobüsü yoluna devam ettiİstanbul'da, içinde yolcunun bulunmadığı, alev alan seyir halindeki yolcu otobüsü yoluna devam etti.
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