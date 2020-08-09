Gram altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos altın fiyatları güncel takip ekranı için TIKLA!

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi piyasada yaşanan artış sonrasında altın fiyatları ile ilgili gelişmeler gündeme geldi. Yükseliş ivmesinden sonra altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte 9 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika detayları...

9 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı:477,15 TL

Satış Fiyatı:476,90 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 787,36 TL

Satış Fiyatı: 805,73 TL

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.569,79 TL

Satış Fiyatı: 1.611,46 TL

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 3.247,84 TL

Satış Fiyatı: 3.331,34 TL

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