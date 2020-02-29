29.02.2020 - 10:30 |
Altın fiyatlarında son durum | 29 Şubat Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
Suriye’deki gelişmeler ve koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince altın yedi yılın zirvesine yükseldi. Virüs salgını için aşı bulunduğuna dair haberler çıkınca az da olsa gerileyen altın, Suriye’deki gelişmelerle yükselişe neden oldu. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…
Altın fiyatları dövizle birlikte yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.
Suriye’de yaşanan gelişmeler ve hain saldırının ardından gram altın 319 liraya yükseldi.
İşte 29 Şubat tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 29 ŞUBAT
Gram altın: 319 lira
Çeyrek altın: 522 lira
Yarım altın: 1044 lira
Cumhuriyet altını: 2134 lira
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.