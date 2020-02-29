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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında son durum | 29 Şubat Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
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    29.02.2020 - 10:30 |

    Altın fiyatlarında son durum | 29 Şubat Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

    Suriye’deki gelişmeler ve koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince altın yedi yılın zirvesine yükseldi. Virüs salgını için aşı bulunduğuna dair haberler çıkınca az da olsa gerileyen altın, Suriye’deki gelişmelerle yükselişe neden oldu. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

    Altın fiyatlarında son durum | 29 Şubat Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

    Altın fiyatları dövizle birlikte yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

    Suriye’de yaşanan gelişmeler ve hain saldırının ardından gram altın 319 liraya yükseldi.

    İşte 29 Şubat tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…

    ALTIN FİYATLARI 29 ŞUBAT

    Gram altın: 319 lira

    Çeyrek altın: 522 lira

    Yarım altın: 1044 lira

    Cumhuriyet altını: 2134 lira

    Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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