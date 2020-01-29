AltÄ±n fiyatlarÄ± ne kadar, kaÃ§ lira 29 Ocak KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±da gÃ¼ncel Ã§eyrek, yarÄ±m ve gram altÄ±n fiyatlarÄ±...

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸimler yaÅŸanmaya devam ediyor. DÃ¼nya Ã¼zerinde yaÅŸanan geliÅŸmeler ve bÃ¶lgesel hareketlilik piyasalara, piyasalar ise gÃ¼venli liman altÄ±na eÄŸilim gÃ¶sterince fiyatlarda deÄŸiÅŸimler yaÅŸanÄ±yor. DÃ¶viz kurlarÄ±nda yaÅŸanan deÄŸiÅŸimlerde altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸiklik gÃ¶stermesine bir etken olarak gÃ¶sterilebilir. Peki Ã‡eyrek altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne? 24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gramÄ± ne kadar oldu?

KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da 24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gramÄ± dÃ¼n gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 0,42 azalÄ±ÅŸla 301,40 liradan tamamladÄ±.

Ä°stanbul KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da, dÃ¼b kapanÄ±ÅŸta Ã§eyrek altÄ±n 490,00 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 2.006,00 liradan satÄ±lÄ±rken, 24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ± ise bir Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,42 azalÄ±ÅŸla 301,40 liradan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼.

Gram altÄ±n 300 lira seviyelerinde

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, yÃ¼zde 0,1 artÄ±ÅŸla 299,9 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altÄ±n, dÃ¼n, altÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ve dolar kurundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe paralel deÄŸer kaybederek gÃ¼nÃ¼ Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 0,9 altÄ±nda 299,7 liradan tamamladÄ±.

BugÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, saat 10.50 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 0,1 Ã¼zerinde 299,9 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± dakikalarda KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±n 492 lira, Cumhuriyet altÄ±nÄ± da 2.010 liradan satÄ±lÄ±yor. AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise aynÄ± dakikalarda Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yatay seyirle 1.568,6 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Analistler, Ã‡in'de koronavirÃ¼s kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin artmasÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± tedirgin ettiÄŸini ve risk algÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼ksek seyretmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Analistler, ABD Merkez BankasÄ±'nÄ±n (Fed) politika faizi toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rece gÃ¼vercin duruÅŸun korunacaÄŸÄ±nÄ±n ve faizlerin sabit bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini dile getirdi.

Artan jeopolitik risklerle beraber merkez bankalarÄ±nÄ±n gevÅŸek para politikasÄ±na devam etmesinin altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ± yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ desteklediÄŸini belirten analistler, teknik aÃ§Ä±dan ons altÄ±nda 1.586 dolarÄ±n direnÃ§, 1.560 dolarÄ±n destek, gram altÄ±nda ise 297-305 lira aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izleneceÄŸini kaydetti.

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