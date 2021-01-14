Altın fiyatlarında son durum ne? 14 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarınde inişli-çıkışlı tablo halen devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı yeni haftanın ilk işlem gününü 442,40 TL'den tamamlarken Salı gününü 446 lira seviyesinden tamamladı. Çarşamba günü ise yeniden düşüşe geçerek Gram altın günü 443,40 TL'den tamamladı. Altın fiyatlarında yaşanan değişimleri anbean takip etmek isteyen yatırımcılar güncel rakamları da araştırmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,58 azalışla 443,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 719,00 lira, Cumhuriyet altını 2.942,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Salı günkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 443,40 liradan işlem gördü.

14 OCAK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın kapalıçarşıda an itibariyle 710,35 TL alış 726,62 TL satış fiyatından işlem görüyor

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dünkü kapanışta 443,40 TL'den günü tammalamasının ardından 445,77 TL alış 445,87 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.859 dolardan işlem görüyor

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

Evlenmeyi düşünen çiftlerin yakından takip ettiği 22 ayar bileziğin gram fiyatı 404,90 TL alış 405,31 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın an itibariyle 1.416,26 TL alış 1.453,24 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor