Güncel altın fiyatları (8 Temmuz) Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları

Altın fiyatları yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşıda geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 392 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı yeni haftaya da yüskelişle başladı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 0,56 artışla 394,2 liradan günü tamamladı. An itibariyle ise altının gram fiyatı 393,51 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,51 artışla 396,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını 2.631,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 396,20 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 395,91 alış 396,02 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 640,70 TL alış 649,30 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.281,40 TL alış 1.297,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları 2.637,80 TL alış 2.651,60 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Ahlatçı Yatırım'ın altın analizinde, haftanın ilk işlem gününde Dünya Sağlık Örgütü'nün hafta sonu küresel enfeksiyonlarda günlük en yüksek sayıyı açıklaması ile artarak devam eden endişeler sonucu güne 1,773 dolarda başlayan altının yukarı hareketini sürdürdüğüne işaret edildi ve şöyle denildi:

"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,783 dolar düzeyinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

Ons altındaki yatay seyir ve beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası kurdaki sınırlı yükseliş ile birlikte gram altının da sınırlı yükselişini sürdüğü izlenmişti.

Haftanın ilk işlem gününde ise açıklanan veriler ve takip edilen gelişmeler sonrası kurda sınırlı yükseliş gözlenirken, ons tarafında artan vaka sayıları sonucu değerli metalin yükselişini sürdürmesi ile gram altının da yükselişine devam ettiği izlendi."

Küresel emtia piyasalarında;

- altın yüzde 0.05 düşüşle 1,783.51 dolar,

- gümüş yüzde 0.46 düşüşle 18.19 dolar,

- bakır yüzde 0.02 artışla 6,015.00 dolar,

- platin yüzde 0.38 düşüşle 822.93 dolar,

- paladyum yüzde 0.75 düşüşle 1,920.63 dolar düzeyindeydi.