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    21.02.2020 - 07:00 | | Aylin Rana Aydin

    Altın ‘yok’ satıyor

    Bugünlerde Kapalıçarşı’da altın, özellikle de çeyrek altın ‘yok’ satıyor! Bazı kuyumcu esnafı ellerinde altın kalmadığını söyleyerek vatandaşı geri çeviriyor. Bazı esnaf da bu durum üzerine, “Fiyatlar daha da yükselir diye satmıyorlar” yorumunu yapıyor

    Altın ‘yok’ satıyor
    Aylin Rana Aydin

    Yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak niteledikleri altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu kırdı. Altın alışverişinde son durumu yerinde gözlemlemek için Kapalıçarşı’nın nabzını tuttuk.

    Kapalıçarşı’da altın satın almak için kuyumcu dükkânlarını dolaşırken birkaç kuyumcu esnafı ellerinde hiç çeyrek ya da tam altın kalmadığını söyledi. Ellerinde altın kalmadığını söyleyen kuyumcular bizi farklı kuyumcu dükkânlarına yönlendirdi. Bazı kuyumcu esnafı ise kaç tane altına ihtiyacımız olduğunu sorarak, satın almak istediğimiz takdirde indirim yapabileceklerini dahi belirtti.

    Satışlar duruyor

    Kapalıçarşı’da konuştuğumuz çarşı esnafı, kuyumcuların altın fiyatlarının yükselmesini bekledikleri için ellerinde bulunan altınları satmadıklarını dile getirdi. Altın fiyatlarının yükselmeye başladığında çarşıda da altın satışlarının durduğunu söyleyen Kuyumcu Nazar Özsahakyan, “Şu an elinde altın bulunanlar yükseleceği için satmak istemiyor. Altında gram fiyatının ve ons fiyatının da yükselmesi bekleniyor” dedi.

    Öte yandan altın almak için fiyatın düşmesini bekleyen tüketicilerin yanı sıra yatırımını nakite çevirmek isteyenler ise altının daha da yükselme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

    Çeyrek 515 lira

    Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1.12 artışla 317 liradan günü kapattı. Çeyrek altın 515 lira, Cumhuriyet altını 2.109 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 317 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da piyasanın biraz daha altında fiyata altın bulmak mümkün. Eski tarihli olan altınlar 20-30 lira gibi daha düşük fiyata tüketiciye satılıyor.

    Gram gram yatırım

    Çeyrek 515 lira Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1.12 artışla 317 liradan günü kapattı. Çeyrek altın 515 lira, Cumhuriyet altını 2.109 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 317 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da piyasanın biraz daha altında fiyata altın bulmak mümkün. Eski tarihli olan altınlar 20-30 lira gibi daha düşük fiyata tüketiciye satılıyor.

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