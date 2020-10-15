Altını solladı! En çok gümüş kazandırdı...

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasaların odağında olan ve yaklaşan ABD seçimlerinin ekonomi kanadındaki beklentilerini açıkladı. Paksoy, koronavirüs pandemisinin de ekonomi üzerindeki etkilerine değindi.

Dolar endeksinin 94 seviyesine yaklaşmasını yorumlayan Paksoy, dolar/TL ile ilgili de konuştu.

Ocak-Eylül döneminde yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 30,1 getiri ile gümüş oldu. Paksoy gümüş ile ilgili, "Yatırım sepetinde olmalı" dedi. Paksoy, koronavirüs aşı çalışmalarının kesinlik kazanması sonrası altında mutlaka geri çekilme yaşanacağının altını çizdi.

Yayının son bölümünde Paksoy, Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sınai endeksi ve bankacılık endeksi arasındaki farkı grafik üzerinde anlattı.