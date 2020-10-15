85,65BİST1.179-0.86EURO9.300.16USD7.950.52ALTIN484.110.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altını solladı! En çok gümüş kazandırdı...
    ABONE OL
    15.10.2020 - 16:20 |

    Altını solladı! En çok gümüş kazandırdı...

    Stratejist Cüneyt Paksoy, yılın ilk 9 ayında getiri bakımından altını sollayan gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Mahmut Ekinci

    Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasaların odağında olan ve yaklaşan ABD seçimlerinin ekonomi kanadındaki beklentilerini açıkladı. Paksoy, koronavirüs pandemisinin de ekonomi üzerindeki etkilerine değindi.

    Dolar endeksinin 94 seviyesine yaklaşmasını yorumlayan Paksoy, dolar/TL ile ilgili de konuştu.

    Ocak-Eylül döneminde yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 30,1 getiri ile gümüş oldu. Paksoy gümüş ile ilgili, "Yatırım sepetinde olmalı" dedi. Paksoy, koronavirüs aşı çalışmalarının kesinlik kazanması sonrası altında mutlaka geri çekilme yaşanacağının altını çizdi.

    Yayının son bölümünde Paksoy, Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sınai endeksi ve bankacılık endeksi arasındaki farkı grafik üzerinde anlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

    Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    e-YDS sınav giriş belgesi alma ekran! e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı 2020!

    e-YDS sınav giriş belgesi alma ekran! e-YDS sınav giriş yerleri açıklandı 2020!

    Sıradaki Haber