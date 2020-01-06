Altının gramı haftanın işlem gününe nasıl başladı? Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları yatırımcısı tarafından anlık olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz haftanın en fazla kazandıran yatırım aracı olan altın haftanın son işlem gününde günü 297,30 liradan tamamladı. Altın haftanın ilk işlem gününde 300 lira bandını aştı an tibariyle 24 ayar külçe altının gram fiyatı 302,70 liraya yükseldi. İşte 6 Ocak Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

24 Ayar külçe altının gramı an itibariyle 302,70 liradan işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 488 Türk Lirasından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 975,99 Türk Lirasından işelm görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın Kapalıçarşı'da 2.017,65 Türk Lirasından işlem görüyor.

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