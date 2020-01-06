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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının gramı haftanın işlem gününe nasıl başladı? Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatlarında son durum
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    06.01.2020 - 08:25 |

    Altının gramı haftanın işlem gününe nasıl başladı? Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatlarında son durum

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 297,30 liradan günü kapattı. Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı an itibariyle 302,70 liraya yükseldi. İstanbul Borsasının işleme kapalı olduğu saatlerde altın fiyatlarında yaşanan değişimler küresel gelişmelere bağlı olarak reaksiyon gösterebiliyor. İşte 6 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altının gramı haftanın işlem gününe nasıl başladı? Gram, Çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatlarında son durum

    Altın fiyatları yatırımcısı tarafından anlık olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz haftanın en fazla kazandıran yatırım aracı olan altın haftanın son işlem gününde günü 297,30 liradan tamamladı. Altın haftanın ilk işlem gününde 300 lira bandını aştı an tibariyle 24 ayar külçe altının gram fiyatı 302,70 liraya yükseldi. İşte 6 Ocak Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    24 Ayar külçe altının gramı an itibariyle 302,70 liradan işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Kapalıçarşı'da çeyrek altın 488 Türk Lirasından işlem görüyor.

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 975,99 Türk Lirasından işelm görüyor.

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın Kapalıçarşı'da 2.017,65 Türk Lirasından işlem görüyor.

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    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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