MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi
ABONE OL
20.11.2020 - 16:50 | | AA

Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 451 bin 300, en yüksek ise 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 870 milyon 466 bin 751,98 lira, işlem miktarı ise 4.079 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 887 milyon 399 bin 514,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Tren bekleyen kadın yolcuyu raylara böyle ittiABD'nin New York kentinde evsiz bir kişi, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına itti. Şans eseri kurtulan kadının yaşadıkları an kamerada an be an kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

Sıradaki Haber