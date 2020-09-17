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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi
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    17.09.2020 - 17:16 | | AA

    Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin liraya geriledi.

    Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

    Altın piyasasında, en düşük 469 bin 250 lira, en yüksek 475 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 961 bin 786,56 lira, işlem miktarı ise 600,48 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 932 bin 923,85 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

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