‘Altyapıda süper güç seviyesinde’

Dünyanın en iyi altyapı projelerinin tanıtıldığı ve 13’üncü kez düzenlenen forumda, Türkiye de ulaştırma alanındaki altyapı projeleriyle yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’deki çeşitli altyapı projelerini uluslararası yatırımcılara tanıttı.



Forumda yer alan Türk altyapı projelerinin “1’inci sınıf” projeler olduğunu aktaran Anderson, bu projelerin iyi fırsatlar sunduğunu dile getirdi.