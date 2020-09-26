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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Altyapıda süper güç seviyesinde’
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    26.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Altyapıda süper güç seviyesinde’

    Her yıl dünyanın dört bir yanında milyar dolarlık altyapı projelerinin mercek altına alındığı Küresel Altyapı Liderleri Forumu’nun organizasyonunu gerçekleştiren, Washington DC merkezli danışmanlık şirketi CG-LA Infrastructure şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Norman Anderson, “Türkiye, son on yılda altyapıda süper güç seviyesine ulaşarak dünya çapında projeler inşa ediyor” dedi

    ‘Altyapıda süper güç seviyesinde’

    Dünyanın en iyi altyapı projelerinin tanıtıldığı ve 13’üncü kez düzenlenen forumda, Türkiye de ulaştırma alanındaki altyapı projeleriyle yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’deki çeşitli altyapı projelerini uluslararası yatırımcılara tanıttı.

    Forumda yer alan Türk altyapı projelerinin “1’inci sınıf” projeler olduğunu aktaran Anderson, bu projelerin iyi fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

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