Alüminyumda hedef 3.5 milyar $ ihracat

İsmail Gülle, alüminyumun pek çok sektörde kullanımıyla sanayi için her geçen gün öneminin arttığını söyledi. Türkiye’de 2019’da kişi başı tüketimi 12.5 kilo seviyesinde iken dünyada bunun 10 kilo seviyelerinde olduğunu belirten Gülle, ana ihracat pazarlarının Almanya, ABD ve Irak olduğunu kaydetti. Tahsin Öztiryaki ise geçen yılı 8.4 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını belirtti. Ocak ayında ise 711 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztiryaki, “Alüminyum sektörü geçen yıl 2.9 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yıl hedef 3.5 milyar dolar. Ocak ayında ise 288 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 16’lık bir artış yakaladık ki bu önümüzdeki yılların pozitif gideceğini ve hedeflere ulaşacağımızın açık bir göstergesi. Birlik olarak bu yıl için 10 milyar dolarlık bir hedef koyduk” diye konuştu.





İlk sırada Almanya var

Türkiye’nin 2021 Ocak ayı ihracatı 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Demir ve demir dışı metaller sektörü 771 milyon dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 5.1’lik pay elde etti. Yılın ilk ayında Avrupa Birliği ülkelerine 393 milyon dolar ihracat yapıldı. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke 100 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 52 milyon dolar ihracat ile İtalya takip etti.