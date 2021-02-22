MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Alüminyumda hedef 3.5 milyar $ ihracat
ABONE OL
22.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Alüminyumda hedef 3.5 milyar $ ihracat

Geçen yılı 2.9 milyar dolar ihracatla kapatan alüminyum sektörü 2021 için hedeflerini büyüttü. ‘Alüminyum Sektör Buluşması’, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracatçı birliklerinin yönetim kadroları ve üretici firmalar eşliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl 3.5 milyar dolarlık alüminyum ihracatı hedefleniyor.

Alüminyumda hedef 3.5 milyar $ ihracat

İsmail Gülle, alüminyumun pek çok sektörde kullanımıyla sanayi için her geçen gün öneminin arttığını söyledi. Türkiye’de 2019’da kişi başı tüketimi 12.5 kilo seviyesinde iken dünyada bunun 10 kilo seviyelerinde olduğunu belirten Gülle, ana ihracat pazarlarının Almanya, ABD ve Irak olduğunu kaydetti. Tahsin Öztiryaki ise geçen yılı 8.4 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını belirtti. Ocak ayında ise 711 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztiryaki, “Alüminyum sektörü geçen yıl 2.9 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yıl hedef 3.5 milyar dolar. Ocak ayında ise 288 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 16’lık bir artış yakaladık ki bu önümüzdeki yılların pozitif gideceğini ve hedeflere ulaşacağımızın açık bir göstergesi. Birlik olarak bu yıl için 10 milyar dolarlık bir hedef koyduk” diye konuştu.

İlk sırada Almanya var

Türkiye’nin 2021 Ocak ayı ihracatı 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Demir ve demir dışı metaller sektörü 771 milyon dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 5.1’lik pay elde etti. Yılın ilk ayında Avrupa Birliği ülkelerine 393 milyon dolar ihracat yapıldı. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke 100 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 52 milyon dolar ihracat ile İtalya takip etti.

    Beyoğlu’nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandıİstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Cam tavanları yerle bir ediyoruz’

    ‘Cam tavanları yerle bir ediyoruz’

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Bir geri dönüşüm deposu daha yandı!

    Bir geri dönüşüm deposu daha yandı!

    Sıradaki Haber