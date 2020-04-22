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    HaberlerEkonomi Haberleri Amazon'a 'ürünlerinde aşırı fiyat artışı' suçlamasıyla dava açıldı
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    22.04.2020 - 23:00 | | AA

    Amazon'a 'ürünlerinde aşırı fiyat artışı' suçlamasıyla dava açıldı

    ABD'li e-ticaret devi Amazon hakkında yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında temel ihtiyaç ürünlerinde aşırı fiyat artışından dolayı dava açıldı.

    Amazon'a 'ürünlerinde aşırı fiyat artışı' suçlamasıyla dava açıldı

     

    California Kuzey Bölgesi Mahkemesine Hagens Berman avukatlık firması tarafından açılan davada Amazon, "Kovid-19 salgını sırasında yasal olmayan fiyat artışları" yapmakla suçlandı.

    Dava dilekçesinde, internet satış devinin yüz maskesinde yüzde 500, ağrı kesicilerde yüzde 233, hijyen malzemelerinde yüzde 100, un mamüllerinde yüzde 400, siyah fasulyede yüzde 674 oranında artış yaptığı şeklinde örnekler sunuldu.

    Fiyat artışlarının hem Amazon’un kendi ürünleri hem de üçüncü tarafların satışlarında yapıldığına dikkatin çekildiği dilekçede, şirketin bu satışların hepsini kontrol ettiği ve büyük karlar sağladığı vurgulandı.

    Dilekçede, "Belki de en rahatsız edici olan şey, Amazon, birçok önemli ürün üzerinde yasa dışı yüksek fiyatlı satışları sürdürürken, kamuoyuna üçüncü taraf tedarikçiler tarafından fiyat artırımını önleme çabalarının reklamını yapıyordu." ifadelerine yer verildi.

    Amazon, 23 Mart’ta, fiyatlardaki aşırı artışın kendi sitelerinde yeri olmadığını belirterek, bunu yapan binlerce satıcının hesabını askıya aldığını açıklamıştı.

    California’nın Rekabet Yasası, acil durum ilan edildikten sonra bazı temel tüketim malları ve hizmetleri fiyatlarının yüzde 10'dan fazla artırılmasını yasaklıyor.

    İletişim Başkanlığından 23 Nisan paylaşımıİletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını “Türkiyenin Çocukları” temasıyla saat 21:00’da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşının okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı.
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