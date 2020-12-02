Ambalaja talep arttı yatırımlar hızlandı

Bu durum üretimin artacağına yönelik beklentilerin işareti olarak da değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri ise, hijyen ve ambalajlı ürüne ilginin artması nedeniyle ambalaj yatırımlarının hızlandığını söylüyor. Teşvik belgesi listesinde ambalaj sektöründe 30’a yakın firmaya teşvik belgesi düzenlendiği gözlemleniyor.



Tercihler değişti



Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, pandemi sürecinin başından bu yana sektörün toplumun birincil öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetlerini hiç ara vermeden sürdürdüğünü söyledi. Sükan, “Pandemi dönemde tüketicilerin tercihlerinde değişimler oldu. Artık satın aldıkları ürünlerin ambalajlı olmasına özen gösteriyorlar. E-ticaretteki artış da oluklu mukavva kullanım oranını doğrudan artırdı” diye konuştu. 2020 yılının üç çeyreğinde toplamda yüzde 9 büyüdüklerini kaydeden Sükan, bu yılı yüzde 10 büyüme ile kapatacaklarını aktardı. Halihazırda sektör üretim miktarının 3 milyar ton ve 4.5 milyar metrekare seviyelerine ulaştığını ifade eden Sükan, şöyle devam etti: “Sektörün toplam cirosu yaklaşık 15 milyar TL. Türkiye’de oluklu mukavva tüketimi kişi başı 27 kg seviyelerinde.”



E-ticaret etkiledi



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, pandemi nedeniyle ambalaj alanındaki yatırımlarda artış olduğunu açıkladı. Hijyen nedeniyle ambalajlı ürüne ilginin arttığını söyleyen Eroğlu, “Bunun yanı sıra paket servise geçiş ve paket servislerin artması da ambalaj alanındaki yatırımları hızlandırdı. Pandeminin ikinci döneminde ise paketli ürünlerle birlikte, kargo sevkiyatları ambalaj yatırımlarını etkiledi. E-ticaret yaygınlaştı, bu da ambalaja yatırımı artırdı” dedi.





‘Adeta ürünün kimliği gibi’

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, pandemi sürecinin ambalajın önemini gösterdiğini anımsattı. Gelecek dönemde ambalajın öneminin daha da artacağını belirten Sarıbekir, “E-ticaret yapmaya başlayan firmalar artıyor. Bu da ambalaj ihtiyaçlarını artırıyor. Ambalaj aynı zamanda bir ürünün kimliği sayılıyor. Ambalajlarda marka, üretici adı, içindekiler gibi birçok bilgiler yer alıyor. Üretim artıyor ki ambalaj da artıyor bunun da tetiklediği söylenebilir” ifadelerini kullandı.