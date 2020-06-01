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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Ambalajsız süt risk taşıyor’
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    01.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Ambalajsız süt risk taşıyor’

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ambalajsız ve açıkta satılan süt ve süt ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

    ‘Ambalajsız süt risk taşıyor’

     Tezel, 1 Haziran Dünya Süt Günü mesajında, Türkiye’de onaylı ve denetimli 2 bin 321 işletmenin süt ve süt ürünleri sektöründe Kovid-19 salgını koşullarında da her türlü tedbiri alarak faaliyet gösterdiğini belirtti. 

    48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.
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