01.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Ambalajsız süt risk taşıyor’
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ambalajsız ve açıkta satılan süt ve süt ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Tezel, 1 Haziran Dünya Süt Günü mesajında, Türkiye’de onaylı ve denetimli 2 bin 321 işletmenin süt ve süt ürünleri sektöründe Kovid-19 salgını koşullarında da her türlü tedbiri alarak faaliyet gösterdiğini belirtti.