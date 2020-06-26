BİST114.8780.65EURO7.690.06USD6.850.01ALTIN387.94-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı
    ABONE OL
    26.06.2020 - 16:20 | | AA

    Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

    ABD'de kişisel gelirler, mayısta aylık yüzde 4,2 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 8,2'lik artış gösterdi.

    Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

    ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 azaldı. Nisanda yüzde 10,8'lik artış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 6 azalması yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerinde mayıs ayında yaşanan düşüş, Ocak 2013'ten bu yana kaydedilen en yüksek azalış oldu.

    Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise mayısta toparlanma göstererek aylık yüzde 8,2 arttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 12,6 oranında rekor bir düşüş gösteren kişisel tüketim harcamalarının, mayısta yüzde 9 artması bekleniyordu.

    Kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ilişkin verilerde mayısta yaşanan değişimde Kovid-19 salgını etkili olmaya devam etti. Bu dönemde hükümetin sağladığı destek ödemelerinin nisan ayına göre azalış göstermesiyle gelirler azalırken, salgına karşı alanın önlemlerin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla harcamalar arttı.

    Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,5 arttı.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1 yükseldi.

    Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken, yıllık değişim beklentinin biraz üzerinde seyretti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,9 artması bekleniyordu.

    Süpermarketteki küfürlü tartışmada yumruklar havada uçuştuABD'de haftalardır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken, ırkçılık vakalarında da artış gözlemlendi. ABD'nin Sacramento kentindeki süpermarkette bir müşteri, başka bir müşteriye zenci diye küfrettiği gerekçesiyle yumrukların hedefi oldu.F
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Sınav duası ve sınavda okunacak dualar neler? Sınav öncesi hangi dualar okunur?

    Sınav duası ve sınavda okunacak dualar neler? Sınav öncesi hangi dualar okunur?

    Sıradaki Haber