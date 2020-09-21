Amerikan fıstığına rakip ‘Ayşehanım’

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil, 12 yıldır tohum üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Son olarak bölgede yoğun olarak ekimi yapılan yer fıstığı tohumu üzerine çalışmalar yaptığını ifade eden Çil, hastalıklara dayanıklı, taneleri daha büyük ve dekara verimi daha yüksek olan yer fıstığı çeşidi geliştirdiğini kaydetti.

Yerli ve milli yeni çeşide isminin verildiğini anlatan Çil, ‘Ayşehanım’ yer fıstığının 50 yıldır piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacağını belirtti.

İnce kabuklu

“Ayşehanım”dan dekar başına şu an 550 kilogram seviyesinde bir verim aldıklarını ancak sulama, gübreleme ve çapalamanın düzgün yapılması halinde bu rakamın daha yukarılara çıkabileceğini dile getiren Çil, şöyle devam etti:

“Bizim ürünümüz, piyasadaki mevcut ürüne oranla ince kabuklu ve kolayca kırılabiliyor.”