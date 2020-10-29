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    HaberlerEkonomi Haberleri Anadolu Üniversitesi personel alacak
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    29.10.2020 - 11:58 |

    Anadolu Üniversitesi personel alacak

    Anadolu Üniversitesi personel alınacağını açıkladı. Duyuru Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Anadolu Üniversitesi personel alacak

    Anadolu Üniversitesinin boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan Profesör ve Doçent alınacak.

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    Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kameradaAntalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.
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