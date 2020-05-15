Ankara - İstanbul otobüsle azami 160 TL

Buna göre, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Ankara - İstanbul arası azami 160 lira, Ankara - İzmir 170 lira, İstanbul - İzmir 165 lira olacak. Türkiye’deki en uzak mesafe için ücretler 425 liraya çıkarken, yurtdışına karayolculuğu ise en fazla 500 lira olacak.

Bakanlığın Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



100 TL’den başlıyor



Tebliğ ile Kovid - 19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesi belirlendi. Belirlenen tavan ücret tarifesi KDV dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak.



Buna göre, tavan ücretler yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor. 101 - 115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301 - 350 kilometre arası 150 lira, 626 - 700 kilometre arası 175 lira, 701 - 800 kilometre arası 200 lira, 901 - 1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak. Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda belirlenen ücretlere geçiş ücreti de eklenecek. Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu tebliğle belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanacak.

Tavan fiyatlara göre İstanbul - Bursa 115 lira, Adana - İstanbul 250 lira, Edirne - Ardahan ise 425 lira olacak olacak.