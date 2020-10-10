85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Antalya’da 900 daire daha teslim edecek
    ABONE OL
    10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Antalya’da 900 daire daha teslim edecek

    Sur Yapı, Antalya’da 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nin ilk etabı olan Park Etabı’nda 660 dairenin anahtar teslimini haziran başında gerçekleştirirken, yaşamın başladığı açıklanmıştı.

    Antalya’da 900 daire daha teslim edecek

    Anahtar teslimlerine devam eden Sur Yapı, yıl sonuna kadar E ve D parsellerinde 900 dairenin daha teslimini yapmayı ve akabinde F, C ve B parsellerinin teslimlerini de belirlenen periyotlarda gerçekleştirmeyi planlıyor. Projenin Sur Cadde ve Turkuaz Sitesi etaplarıyla birlikte toplam 8 bin konutun inşasına ise eş zamanlı devam ediliyor.

    İkinci etapta yer alan Sur Cadde’de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaatı 60 seviyesine geldi. Turkuaz Sitesi’nin de ilerlemeye devam ettiği bilgisi paylaşılırken, kaba inşaatı yüzde 45 seviyesine geldi.

    Yollar da tamamlandı

    Ödüllü projede bugüne kadar 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının alım gerçekleştirdiği belirtildi. İnşası tamamlanan Park Etabı’nda bir yandan anahtar teslimleri yapılırken bir yandan da Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları da sürüyor. Teslim edilen A parseldeki bloklarla teslim edilecek E parsellerdeki bloklar arasındaki yolda da ekipler, iki şeritten oluşan gidiş dönüş yolun asfalt çalışmalarını tamamladı.

     

    Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

    Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

    Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

    Sıradaki Haber