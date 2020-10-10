Antalya’da 900 daire daha teslim edecek

Anahtar teslimlerine devam eden Sur Yapı, yıl sonuna kadar E ve D parsellerinde 900 dairenin daha teslimini yapmayı ve akabinde F, C ve B parsellerinin teslimlerini de belirlenen periyotlarda gerçekleştirmeyi planlıyor. Projenin Sur Cadde ve Turkuaz Sitesi etaplarıyla birlikte toplam 8 bin konutun inşasına ise eş zamanlı devam ediliyor.

İkinci etapta yer alan Sur Cadde’de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaatı 60 seviyesine geldi. Turkuaz Sitesi’nin de ilerlemeye devam ettiği bilgisi paylaşılırken, kaba inşaatı yüzde 45 seviyesine geldi.

Yollar da tamamlandı

Ödüllü projede bugüne kadar 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının alım gerçekleştirdiği belirtildi. İnşası tamamlanan Park Etabı’nda bir yandan anahtar teslimleri yapılırken bir yandan da Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları da sürüyor. Teslim edilen A parseldeki bloklarla teslim edilecek E parsellerdeki bloklar arasındaki yolda da ekipler, iki şeritten oluşan gidiş dönüş yolun asfalt çalışmalarını tamamladı.