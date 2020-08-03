Antalya’da Rus turist sevinci

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden AA’nın derlediği bilgiye göre, 2015’te 2 milyon 838 bin 134, 2016’da 492 bin 349, 2017’de 3 milyon 796 bin 374 Rus turist Antalya’ya geldi. Turizm kentini, 2018’de 4 milyon 803 bin 860, geçen yıl ise 5 milyon 582 bin 763 Rus misafir ziyaret etti. Ruslar kente geçen yıl gelen 15 milyon 644 bin 108 turistin yüzde 35’ini oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yoğun tedbirlerin alındığı tesislerde, Rusya’dan İstanbul ve Ankara’dan sonra Antalya’ya da 10 Ağustos’ta charter uçuşların başlaması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara’ya gelen bazı Rusların tarifeli uçaklarla tatil için Antalya’ya geldiği belirtildi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, turizmin iç pazarla başladığını, Ukrayna ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerden uçuşların başlamasıyla dış turizm hareketliliğinin de olduğunu söyledi.

Sıra Almanya’da...

Rusya’nın hem Türkiye hem Antalya için birinci kaynak pazar olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

“Bizim için çok önemli bir pazar. Rusya’dan, İstanbul ve Ankara uçuşları başladı, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya’ya charter uçuşları başlayacak. Bu mutlaka dış turizm anlamında özellikle Antalya bölgesinde bir hareket sağlayacak.

Almanya’dan seyahat uyarısının kaldırılması noktasında beklentimiz vardı. Almanya ile başlayıp, diğer Avrupa ülkelerinde de bu uyarının kaldırılıp Avrupa bölgesinde bir turizm hareketliliğinin ağustosta başlamasını öngörüyoruz.”