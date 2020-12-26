Antalya'da yaklaşan yılbaşıyla "villa turizmine" ilgi arttı

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik yapıları, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, yılbaşında da misafirlerini ağırlayacak.

Lüks tesislerinin yanı sıra villalarıyla, havuzlu jakuzili özel odalarıyla da öne çıkan kent, güvenli ve sağlıklı tatil yapmak isteyenlere alternatif imkanlar sunuyor.

Salgın nedeniyle seçici davranan tatilciler, yılbaşını da içine alan kısıtlama günlerini evlerinde geçirmek istemeyince villalara yöneldi.

Oda içinde jakuziden spor salonlarına, ısıtmalı açık ve kapalı yüzme havuzlarından hamamına kadar her türlü imkanın sağlanabildiği villalar, yılbaşı için hazırlandı. Özel süsleme ve düzenlemelerin yapıldığı tesisler, misafirlerini kabul etmeye başladı.

Özellikle doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kaş ilçesindeki villalara yoğun talep olduğu belirtildi.

Isıtmalı havuzlu villalara talep fazla

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, Antalya'da villa turizminin büyük bölümünün Kaş ve Kalkan bölgesinde gerçekleştiğini söyledi.

Villalara yılbaşı için talebin arttığına dikkati çeken Perçin, "Yüksek sezon fiyatları üzerinden rezervasyon yapılıyor. İzole tatil yapmak isteyenler villaları tercih ediyor. Antalya'nın birçok bölgesinde villalar yüzde 100 doldu." dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ ise salgın sürecinde insanların özel tatil ihtiyaçları nedeniyle villalara yöneldiğini dile getirdi.

Özellikle Antalya bölgesindeki vilallara ve özel odalara yoğun talep olduğuna değinen Kızıldağ, "Bu talep yılbaşı sürecinde de devam ediyor. Özellikle havuzları ısıtmalı olan, saunası, hamamı, özel servisi, aktivitesi olan villaları soruyorlar. İlk defa kışın, yılbaşında villa ve özel odalarımıza bu kadar yoğun talep var. Yurt dışı ağırlıklı özellikle Rusya'dan da rezervasyonlar var." diye konuştu.

Tatilciler, HES koduyla villalara alınabiliyor

Villa turizmi acente sahibi Hasan Solakoğlu ise talepten memnun olduklarını belirterek, "Sürekli arıyorlar ama bizde yer kalmadı, hepsi doldu." ifadesini kullandı.

Kalkan Mahallesi'nde bir turizm firmasında çalışan Elif Özdemir de İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kayseri başta olmak üzere büyükşehirlerden yoğun talep olduğunu kaydetti.

Özdemir, yılbaşı için villaların günlüğünün 2 bin ile 10 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.