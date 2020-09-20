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    HaberlerEkonomi Haberleri Antalya’ya 170 ülkeden 2 milyon turist geldi
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    20.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Antalya’ya 170 ülkeden 2 milyon turist geldi

    Sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunan Antalya, Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere 170 ülkeden 2 milyon 3 bin 946 misafir ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı” kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor.

    Antalya’ya 170 ülkeden 2 milyon turist geldi

    Antalya’ya en çok Rusya’dan turist gelirken bu ülkeden 703 bin 463, Ukrayna’dan 354 bin 518, Almanya’dan 239 bin 673, İngiltere’den 148 bin 535, Polonya’dan 47 bin 909 turist olmak üzere Asya’dan Avrupa’ya, Balkanlardan Afrika’ya birçok bölgenin 170 ülkesinden misafir, kenti ziyaret etti.

    Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Tüm destinasyonlar kapalı, Türkiye’nin ve Antalya’nın açık olması sektörün çok büyük başarısı. Böyle bir salgın sürecinde, güvenli turizm sertifikasıyla alınan yolun ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Rakamlardan ziyade otellerin açık olması, istihdam sağlıyor olmak en büyük başarı” diye konuştu.

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