Antalya’ya 2 milyona yakın turist geldi

Denizi, kumu, güneşi kadar antik kentleri, tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan Antalya, birçok ülkeden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.



İlk sırada Ruslar var



Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, temmuzdan itibaren turizm hareketliliği başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda salgın sürecinde başlatılan “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı” kapsamında güvenli ve sağlıklı turizm hizmetinin verildiği Antalya’da, özellikle ağustos ve eylülde turist yoğunluğu arttı.



Antalya’ya 1 Ocak - 10 Eylül döneminde 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist geldi. İlk sırada ana pazar Rusya, ikinci sırada Ukrayna, üçüncü sırada ise Almanya yer alıyor.



Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, AA’ya yaptığı açıklamada, birkaç ay önce sıfır noktasında olunmasına rağmen turizmdeki hareketliliğin önemli olduğunu söyledi.



Kınay, sertifika programı ve sağlıklı turizm kampanyasının Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir özellik olduğunu vurguladı.