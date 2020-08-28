28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
ANTBİRLİK 6 yeni fabrika kuracak
Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 6 fabrika ve bir güneş enerjisi sistemi projesini içeren 200 milyon liralık yatırım için çalışmalara başladı. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, 3 yılda 80 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek şu bilgileri verdi.
“200 milyon lira değerinde 6 fabrika ve bir güneş enerji sistemi projesi ile yatırımlarımızı artırıyoruz. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olmak için 2023 yılına 23 bin ortakla girmeyi planlıyoruz. Bunun için tüm çiftçilerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık.”
Yavuz, “Yeni yem, 5 üniteli meyve suyu, salça, sabun ve kozmetik fabrikaları, yağ kombinası, zeytinyağı tesisleri, soğuk hava deposu ve güneş enerji sistemi için ilk adımı attık” dedi