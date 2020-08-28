ANTBİRLİK 6 yeni fabrika kuracak

“200 milyon lira değerinde 6 fabrika ve bir güneş enerji sistemi projesi ile yatırımlarımızı artırıyoruz. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olmak için 2023 yılına 23 bin ortakla girmeyi planlıyoruz. Bunun için tüm çiftçilerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık.”



Yavuz, “Yeni yem, 5 üniteli meyve suyu, salça, sabun ve kozmetik fabrikaları, yağ kombinası, zeytinyağı tesisleri, soğuk hava deposu ve güneş enerji sistemi için ilk adımı attık” dedi