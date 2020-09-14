BİST1.1030.00EURO8.870.21USD7.470.08ALTIN466.870.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Antep fıstığına müdahale talebi
    ABONE OL
    14.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Antep fıstığına müdahale talebi

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin çok ve alıcının az olduğu Antep fıstığı sektöründe  fiyat istikrarının ancak müdahale kurumuyla sağlanabileceğini bildirdi.

    Antep fıstığına müdahale talebi

    Bayraktar, yazılı açıklamasında, az alıcı olmasının Antep fıstığı fiyatları üzerinde spekülasyona neden olduğunu ifade etti.

    Antep fıstığının sezon başında ucuz fiyatla alınarak stok yapıldığı, ürün arzının bitiminde yüksek fiyatla piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlandığına dikkati çeken Bayraktar, “Bu durum, başta tatlı üreticileri olmak üzere, fıstığı ham madde olarak kullanan imalatçıları ve tüketicileri olumsuz etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

    Bayraktar, devletin üreticileri serbest piyasa adı altında tekelleşen alıcılara teslim etmemesi gerektiğini belirterek, “Çok sayıda üretici, az sayıda alıcının olduğu Antep fıstığında istikrar ancak bir müdahale kurumunun varlığıyla sağlanabilir” ifadesini kullandı.

    Söz konusu kurumun, piyasayı takip ederek gerektiğinde fiyat açıklaması ve piyasayı regüle etmesi gerektiğini bildiren Bayraktar, bu şekilde piyasadaki tekelci yapının kırılacağına işaret etti.

    Bayraktar,  yüksek girdi maliyetlerinin de Antep fıstığı  üreticilerinin sorunlarından olduğunu kaydederek, desteklerin girdi  maliyetlerindeki yüksekliğin yanında yetersiz kaldığına dikkati çekti. Bayraktar, bu nedenle Antep fıstığının da fındık gibi alan bazlı destek kapsamına alınmasını istedi.

    ‘İmaj oluşturmalı’

    Verim ve kaliteyi artırıcı önlemlerin teşvik edilerek üretim kapasitesinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

    “Yeni kurulacak bahçelerde ihracata yönelik çeşitler tercih edilmeli, tanıtım faaliyetleriyle ‘Türk fıstığı’ imajı oluşturulmalı. Her yıl kaliteli ürününün piyasada bulunabilirliğinin sağlanması ancak lisanslı depolarla mümkün olabilmekte. Gaziantep’te kurulumu devam eden lisanslı depoların kurulumu hızla tamamlanmalı. Antep fıstığı üreten diğer illerimizde de lisanslı depolar  yaygınlaşmalı, ürün ihtisas depoları hayata geçirilmeli. Lisanslı depolarla fiyat istikrarı ve üreticimizin yeterli gelir elde edebilmesi sağlanmış olacak. Kaçak fıstık girişi önlenmeli.”

     

    Çanakkale Gökçeada'da mera yangınıÇanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı

    20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı

    Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

    Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

    Doğayı korumanın 21 yolu

    Doğayı korumanın 21 yolu

    Sıradaki Haber