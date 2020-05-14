BİST99.193-0.96EURO7.49-0.56USD6.92-0.66ALTIN385.240.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AP'den 'Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınması' önerisine ret
    ABONE OL
    14.05.2020 - 23:11 | | AA

    AP'den 'Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınması' önerisine ret

    Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Hristiyan Demokrat (EPP) grubunun Türkiye'ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının koşullara bağlanması ve gerekli ilerleme kaydedilmezse askıya alınmasına ilişkin önerisini reddetti.

    AP'den 'Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınması' önerisine ret

     

    Twitter hesabından bir mesaj paylaşan AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bugün AP, Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınmasına büyük çoğunlukla karşı çıktı." açıklamasında bulundu.

    AP Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Sergey Lagodinsky ise "İyi bir mücadele verdik. AP Türkiye Raportörü ile benzer düşünceye sahip parlamenterlerle birlikte Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınmasını savunan öneriyi reddetmeyi başardık. Türk sivil toplumunun mevcut ikili gerginliklerden etkilenmeyeceğini bilmek memnun edici." ifadesini kullandı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, EPP, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'ndaki "2018 AB Genel Bütçe Uygulamalarının Onanması" oturumunda değişiklik önerisinde bulundu.

    EPP, 2018 bütçesiyle ilgili oylamaya sunduğu değişiklik önerisinde Türkiye'ye IPA fon aktarımının hukukun üstünlüğü ve yönetişim alanlarında reform yapılması şartına bağlanmasını, gerekli ilerleme kaydedilmezse IPA fonlarının askıya alınmasını talep etti ancak Sanchez ve Lagodinsky'nin yanı sıra AP içindeki diğer siyasi gruplarda Türkiye'nin üyelik süreciyle bağlantılı olan IPA fonlarının devamını destekleyen AP üyelerinin karşı oy kullanmasıyla söz konusu değişiklik önerisi kabul edilmedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Eczacılar Günü mesajıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Eczacılar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmediği" iddiasına yanıt

    Türkiye'den "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmediği" iddiasına yanıt

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

    Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

    Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

    Sağlık Bakanı Koca'dan Eczacılar Günü mesajı: Tanı “ecza” ile şifaya döner

    Sağlık Bakanı Koca'dan Eczacılar Günü mesajı: Tanı “ecza” ile şifaya döner

    Sıradaki Haber