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    HaberlerEkonomi Haberleri Apple beklentilerin üzerinde kâr elde etti
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    04.05.2020 - 07:45 |

    Apple beklentilerin üzerinde kâr elde etti

    Apple analist beklentilerinin üzerinde kâr ve ciro elde etti.

    Apple beklentilerin üzerinde kâr elde etti

    Apple, martta sona eren çeyrek dönemde analist beklentilerinin üzerinde kâr ve ciro elde etti.

    Mart'ta sona eren çeyrek dönemde 11,25 milyar dolar, hisse başına 2,55 dolar kar elde ederken, ciro yüzde 0,5 artışla 58,31 milyar dolar oldu.

    Analistler ise hisse başına 2,26 dolar kâr ve 54,64 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

    3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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