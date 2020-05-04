Apple beklentilerin üzerinde kâr elde etti

Apple, martta sona eren çeyrek dönemde analist beklentilerinin üzerinde kâr ve ciro elde etti.

Mart'ta sona eren çeyrek dönemde 11,25 milyar dolar, hisse başına 2,55 dolar kar elde ederken, ciro yüzde 0,5 artışla 58,31 milyar dolar oldu.

Analistler ise hisse başına 2,26 dolar kâr ve 54,64 milyar dolar gelir bekliyorlardı.