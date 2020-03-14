14.03.2020 - 10:35 |
Apple mağazaları iki hafta kapalı olacak
Apple'ın CEO'su Tim Cook corona virüsü sebebiyle Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı.
Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamada şirketin corona virüsü araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağı belirtilirken virüse karşı Çin’de kapanan mağazalarının açılacağı belirtildi.
Cook, 27 Mart tarihine kadar Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının kapalı olacağını aktardı. CEO mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti.
Cook tarafından Apple’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şu anda hataya yer yok. Büyük riski ne zaman arkada bırakacağımızı bilmiyoruz."
Apple'ın Türkiye'de sadece İstanbul'da mağazaları bulunuyor. Mağazalardan biri Zorlu Center’da, diğeri de Anadolu Yakası'nda bulunan Akasya AVM’de.
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