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30.01.2021 - 07:00 | | Bahar Atakan / Ankara

Meclis'te kabul edildi, yasa çıktı! 5 yıl uzatma geldi

Türkiye’de Ar-Ge kapasitesini artırmayı, yenilikçi şirketlerin ve girişimcilerin çoğalmasını amaçlayan teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te kabul edildi, yasa çıktı! 5 yıl uzatma geldi
Bahar Atakan / Ankara

Kovid-19 salgınında yoğun bakım solunum cihazı üreten, oyun sektörünün önemli ihracat kalemleri arasına girmesini sağlayan teknoloji gelişim bölgelerinin Ar-Ge’de sıçrama yapması hedefleniyor. Yasayla Ar-Ge’de vergi istisnasına 5 yıl uzatma geldi. Teknoloji geliştirme bölgelerine artan talep nedeniyle pek çoğunda yer bulunamıyor. Bu nedenle yeni girişimcilere yer açmak amacıyla kuluçka merkezleri bölge dışında da açılabilecek. Melek yatırımcılar ve girişimciler desteklenecek. Bölgedeki firmaların elde ettikleri gelirlerin vergiden istisna süresi 2028’e kadar uzatılacak.

Yasanın öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi, bölge alanı dışında Değerlendirme Kurulu’nun kararı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açabilecek.

Teknoparklara yapılaşma için verilen desteğin yanı sıra Ar-Ge binası, atölye, makine, ekipman ve yazılımlara yönelik destekler de verilecek.

Yönetici şirketlerin elde ettikleri kazançlarla bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettiği kazanç 31 Aralık 2028’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan teşviklerin süresi, 31 Aralık 2023’ten 31 Aralık 2028’e kadar uzatılacak.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak destek personeli sayısı, Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde
10’unu aşamazken, toplam personel sayısı 15’e kadar olan bölge firmaları için oran yüzde 20 olacak.

Esnek çalışma

Esnek çalışma saatlerine uyumlu olarak bölgede yer alan işletmelerde çalışan personel, faaliyetlerinin bir kısmını bölge dışında yürütebilecek; destekten aynı şekilde yararlanacak.

Bölgedeki işletmelerde, gelir vergisi stopajı teşvikine konu toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacak. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar artırılabilecek.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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