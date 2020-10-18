Araç Muayene Gerekli Evraklar Nelerdir? İşte Gereken Belgeler

Araç muayeneleri Trafik Kanununa göre belirli zaman aralıklarında yaptırılması zorunlu olmaktadır. Trafiğe çıkan taşıtların muayeneleri özellikle trafik güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.



Araç Muayenesi Nedir?



Araç muayenesi Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesine göre zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu veya motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliğine uygun niteliklere sahip olup olunmadığının kontrol edilmesidir. Araç muayenesindeki amaç trafikte bulunan taşıtların kusurlarını gidererek bunların sebep olabilecekleri kazaları engellemektir.



Araç Muayenesi Nasıl Yapılır?



Araç muayenesi yaptırmak zorunludur. Fakat bunun için önceden kontrol edilmesi gereken konular bulunmaktadır. Araç muayene işlemleri için şu adımlar takip edilmelidir:



- İlk olarak TUVTURK sitesinden randevu alınması gerekir. Veya telefonla da randevu alabilirsiniz.

- Aracın borç durumu kontrol edilmelidir. Daha önceden trafik cezası veya OGS cezası bulunması durumunda araçların muayene işlemleri gerçekleşemez.

- Bunun dışında Egzoz Emisyon Ölçümü olmaz ise muayene ağır kusurlu olarak kabul edilir. Randevu alınmadan önce tüm istasyonlarda bu hizmeti almak mümkündür.

- Gerekli belgelerin hazırlanması gerekir.



Araç Muayene Gerekli Evraklar Nelerdir?



Araç muayenesi araçların sınıfına göre 3 yılda, 2 yılda veya yılda bir kez yapılması zorunlu bir işlemdir. Fakat araç muayene işlemlerinden önce araç sahiplerinin hazırlaması gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar şunlardır:



- Aracın ruhsatı muayene öncesinde hazırlanması gerekir. Satış ve devirlerde Tescil belgesi noter tarafından alındığı için yenisi düzenlenene kadar Araç tesciline İlişkin Geçici Belge muayene sırasında mutlaka olmalıdır.



- Muayene tarihinden önce trafik sigorta tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Trafik sigortası tüm araçlar için zorunlu bir belge olmaktadır.



- Eğer muayeneye getirilen araç size ait değil ise mutlaka TC kimlik numarasını gösteren nüfuz cüzdanı ehliyet ve pasaportunuzu yanınızda getirmeniz gerekmektedir.



- LPG/CNG araçları için yakıt sistemi montaj belgesi ile gelinmesi gerekmektedir. Bu araçlar için muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan etiketteki bilgilerin okunacak şekilde gelinmesi gerekir.



Açıklanan bu belgelerin araç muayenesinden önce mutlaka hazırlanması gerekli bilgilerin kontrol edilmesi ve daha sonra randevu tarihinin belirlenmesi gerekmektedir. Araçların sınıflarına göre belirlenen zaman aralıklarında mutlaka muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir.