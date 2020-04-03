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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Muayene süreleri...
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    03.04.2020 - 07:47 |

    Son dakika haberler: Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Muayene süreleri...

    Son dakika haberine göre corona virüs salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı önemli bir karar aldı. Aracının muayene süresi gelenlere Bakanlık 3 ay süre tanıdı.

    Son dakika haberler: Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Muayene süreleri...

    Corona virüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

    Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

    Corona virüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.

    Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

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