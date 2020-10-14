85,65BİST1.1750.00EURO9.320.20USD7.93 0.17ALTIN483.110.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Araç sahipleri dikkat! Kış bakımları...
    ABONE OL
    14.10.2020 - 09:09 | | İHA

    Araç sahipleri dikkat! Kış bakımları...

    Kış aylarının yaklaşması ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar zamanında yapılmadığı takdirde, ciddi hasarların ve maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

    Araç sahipleri dikkat! Kış bakımları...

    Türkiye'de yaklaşık 23 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı gün geçtikçe artarken, araçların bakımları ciddi önem arz ediyor. Yazın olduğu kadar kış aylarında da kullanılan araçlar, kışlık ve periyodik bakımların yapılmadığı zaman ciddi hasarlara yol açabiliyor. Ustalar, bakımların aksatılan bir aracın motorunda oluşabilecek hasarın, aracın marka ve modeline göre 10 bin liradan, yüz bin liraya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

    Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası Ersan Akyürek, bakımların yapılmadığı takdirde araçların motorunda ciddi hasarlar oluşabileceği gibi, motor ömrünün de kısalacağını belirtti. Bakımların araçlara göre farklı kilometrelerde yapıldığını ancak, kilometre bir yıl içerisinde tamamlanmadığı takdirde bakımın yenilenmesini gerektiğini ifade eden Akyürek, “Kışlık bakımını yaptırınca araç rahatlar. Bakımların zamanında yapılmadığı zaman sıkıntılar çıkabiliyor, araca zarar verebiliyor. Bu yüzden yazlık ve kışlık bakımların zamanında yapılması lazım. Kış ayları öncesi araçların yağ, tüm filtreler ve antifrizinin değişmesi lazım. Özellikle antifriz kışın motor sıvısının donmasını engeller, araçlar sabahları soğuk havalarda daha rahat çalışır” dedi.

    “Motor onarım maliyeti 10 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkabilir”

    Yağ değişiminin önemine değinen Akyürek, “Yağ değişimizi zamanında yapılmazsa araç gün geçtikçe yağ yakmaya başlar, motorun ömrünü kısaltır. Kullanılmaz hale gelen bir motorun onarım maliyeti ise 10 bin liradan, aracın marka ve modeline göre 100 bin liraya kadar çıkabilir” ifadelerine yer verdi.

    Araç yağının zamanında değişmesi gerektiğini, kış aylarında ise muhakkak antifriz kullanılması gerektiğini ifade eden araç sahibi Bilal Ocak, “Her şeyin bir zamanı olduğu gibi araç bakımlarının da zamanı var. Zamanında yapılan bakımlar aracın ömrünü de uzatıyor. Dikkat edilmediği zaman aracın motoruna ve insanların cebine de zarar verir. Kış yaklaşıyor, özelikle antifriz soğuk havalarda çok önemli” diye konuştu.

      Yusufeli Barajı inşaatı gece gündüz demeden devam ediyorTamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaştı. Baraj çalışması "time lapse" tekniğiyle sıfırdan 240 metre ulaşan gövde yüksekliği 120 saniyede görüntülendi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

      BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

      SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

      SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

      Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

      Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

      Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Ekim son depremler AFAD - Kandilli

      Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Ekim son depremler AFAD - Kandilli

      Sıradaki Haber