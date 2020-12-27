Her ayın belli günü enflasyon rakamları açıklanıyor. Memur ve emekliler için aralık ayı enflasyon rakamları büyük bir öeneme sahip... Bu nedenle yoğun bir şekilde Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aranıyor.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları ocak ayının 4'ünde açıklanacak. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak.