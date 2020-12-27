27.12.2020 - 15:37 |
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekli maaşları için gözler aralık ayı enflasyon rakamnlarında... Ocak ayında açıklanacak olaran rakamlar için bekleyiş sürerken milyonlarca kişi, "Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.
Her ayın belli günü enflasyon rakamları açıklanıyor. Memur ve emekliler için aralık ayı enflasyon rakamları büyük bir öeneme sahip... Bu nedenle yoğun bir şekilde Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aranıyor.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamları ocak ayının 4'ünde açıklanacak. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'dan bu yana 6 aylık enflasyon da belli olacak.
Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdıTaksim’de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.