BİST119.7980EURO6,580,05USD6,030,15ALTIN303,47-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Arjantin'de IMF karşıtı protesto
    ABONE OL
    12.02.2020 - 07:41 | | AA

    Arjantin'de IMF karşıtı protesto

    Arjantin'de yüzlerce kişi, hükümetin sosyal politikalarını ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) olan borcu protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

    Arjantin'de IMF karşıtı protesto

    Sol görüşlü örgütlerin çağrısıyla başkent Buenos Aires'te bulunan dünyanın en geniş caddelerinden 9 Temmuz'da toplanan kalabalık, Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

    Hükümetin IMF'ye borcunun ödenmesine karşı çıkan göstericiler, sosyal yardımların artırılması ve iş talebinde bulundu.

    Protestoyu düzenleyen örgütlerden Polo Obrero'nun yöneticisi Eduardo Belliboni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IMF, Yunanistan, Portekiz ve Ekvador'da olduğu gibi gittiği her ülkede daha fazla düzenlemeye dayanamayan işçilere karşı kalıcı düzenlemeler koyuyor. İşsiz kalan işçi sınıfının taleplerini dile getirmemiz ve iş istihdamı sağlayacak gerçek bir kalkınma politikasına ihtiyacımız var." dedi.

    Belliboni, Alberto Fernandez hükümetinin sosyal politikalarının yetersiz olduğunu ve ülkedeki açlık probleminin çözülemediğini savundu.

    Hükümetin, ülkenin IMF'ye olan borcunun ödenmesine karşı çıkan Belliboni, yarın IMF heyetinin borç meselesini görüşmek amacıyla Arjantin'e geleceğini, bu nedenle de gösterilerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

    Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin verdiği en yüksek kredi olarak bilinen 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda IMF'den 44 milyar dolar almıştı.

    Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

    Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber