Arnavutluk’la milyar $’lık işbirliği için geri sayım

‘Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj’ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.



Türkiye ile Arnavutluk arasında ticaret hacminin yıllar içerisinde giderek artarak ‘yarım milyar dolar’ seviyesine geldiğini anlatan Pekcan, ticari ilişkilerin gelişimi bakımından 2008’den bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) önemli olduğunu söyledi.



Potansiyel yüksek



Pekcan, Arnavutluk ile her türlü iş birliğin açık olduklarını dile gerirerek, “Her iki ülke için de turizm önemli sektörler arasında. Maalesef turizm sektörü pandemiden çok etkilendi. Bu çerçevede salgının ekonomik etkileriyle mücadele anlamında Arnavutluk ile her türlü iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çizmek isterim” diye konuştu.



Pekcan, Türkiye’nin dinamizmini her zaman komşu ve çevre ülkelerle olan ticaret ve yatırım ilişkilerine yansıtma arzusunda olduğunu kaydederek, “Bu anlamda yeni iş birliği adımlarına ve bölgesel ekonomik entegrasyonlara da açığız. Şüphesiz Arnavutluk da bölgemiz içerisinde hızlı gelişim perspektifi olan bu anlamda önemli bir performans sergileyen ticaret ve yatırımlar bağlamında büyük potansiyeller arz eden bir ülke.



Bu çerçevede Türkiye olarak Arnavutluk ile ikili ticari ve yatırım ilişkilerimizin derinleştirilmesini oldukça değerli görüyoruz” ifadelerini kullandı.



Türk müteahhitlerden 31 proje



Ruhsar Pekcan, altyapı yatırımları özelinde Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Arnavutluk’ta yaklaşık 1.8 milyar dolar değerinde 31 proje tamamladığını belirterek, “Arnavutluk’un gelişen ekonomi ve altyapı sürecine paralel olarak müteahhitlik projelerinin artmasını arzu ediyoruz. Özellikle Arnavutluk’un öncelikli gördüğü Divjaka Turizm Bölgesi’nin geliştirilmesi, Durres Limanı’nın yenilenmesi, Muria-Milot ve Milot-Fier otoyollarının inşası ve diğer kara yolu, sağlık hizmetleri ve toplu konut projelerini birlikte gerçekleştirmeye hazırız” dedi.



Ticaret 2 milyar $’a çıkmalı



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin son 10 yılda ikiye katlandığını aktararak, “Ticaretimizi yarım milyar dolar seviyesinden 2 milyar dolara yükseltmemizin de mümkün olduğuna inanıyoruz. Arnavutluk, coğrafi konumu ve Avrupa Birliği üyelik süreci ile ciddi iş fırsatları sunuyor. Biz de Arnavutluk’un AB ile üyelik sürecini destekliyoruz” diye konuştu.